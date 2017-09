'Nabestaanden De Punt hebben recht niet mariniers in de ogen te kijken'

De nabestaanden van Max Papilaja en Hansina Uktolseja stellen de staat aansprakelijk voor ‘executie’ van de twee kapers bij de beëindiging van de gijzeling bij De Punt (1977). De betrokken mariniers worden in het openbaar gehoord, maar ze worden wel afgeschermd voor het publiek en hun namen zijn vervangen door codes.



Zegveld wil namen koppelen aan de codes en de mariniers tijdens de verhoren zien. ,,Hoe moet ik weten wie marinier ‘A7’ is? Ik moet kunnen toetsen of de informatie past bij de man die ik voor me heb. Ik kan me niet voorbereiden als ik de beschikking niet heb over de namen.’’



De staat is bereid de namen bij de codes te geven, maar vindt het te ver gaan dat de mariniers zichtbaar zijn voor Zegveld en de nabestaanden. ,,Ze hebben het recht niet om de mariniers in de ogen te kijken’’, vindt landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers.