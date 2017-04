Nabestaanden van slachtoffers MH17 eisen videobeelden Schiphol

34 camera's

Het OM liet de nabestaanden al in 2015 per brief weten weten: ,,Het is onbegonnen werk om de opnamen van 34 camera's, elk met een duur van verschillende uren, te bekijken en van elke vastgelegde reiziger na te gaan of dit een slachtoffer is van de crash van vlucht MH17.'' Het OM stelt verder dat de kwaliteit van de beelden mogelijk niet goed genoeg is om individuele slachtoffers te herkennen.



Vader Hans de Borst, die zijn dochter Elsemieke verloor, wil ondanks dat toch graag de beelden terugzien, ook al is dat maar drie, vier, vijf seconden. ,,Dan voel je je kind weer even bij je. Heb je haar weer even bij je. Levend ook nog.''