Natuurbrandgevaar: code rood Noord-Brabant en Zeeland

Bij code rood kan de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het 'maatschappij ontwrichtend' kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur afgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.



Door het hoge verbruik van water waarschuwt Brabant Water dat bruin water uit de kraan kan komen. ,,We zoeken massaal verkoeling, drinken extra, vullen zwembadjes en sproeien onze tuinen”, merkt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf op. ,,We verwachten deze week vooral extra pieken in de waterafzet in de avonduren.”



De start van de zomer gaat gepaard met aanhoudende hitte, vertelt Weerplaza-meteoroloog Diana Woei. Morgen verwacht ze de warmste dag met maxima in het zuidoosten en uiterste oosten van 33 tot 35 graden. ,,Daarmee verbreken we een hitterecord. Het warmste gemeten op 22 juni in Nederland ooit was 29,4 graden Celsius. Daar gaan we ruim overheen.''



Vandaag wordt het in het zuiden zo'n 32 graden, net als de afgelopen twee dagen. Woei: ,,Met deze waarden is vanaf vandaag in delen van Zuid-Nederland sprake van een regionale hittegolf.'' Veel scholen werken inmiddels met een tropenrooster. Ook bouwvakkers beginnen en eindigen veelal eerder.