NEC degradeert naar eerste divisie

De laatste keer dat NEC in de eerste divisie speelde, werd het kampioen: in het voorjaar van 2015 onder leiding van Ruud Brood.



NEC kreeg in een mooie maar broeierige sfeer in de achtste minuut een gigantische tik van NAC, net als in Breda afgelopen donderdag (1-0) deelde Cyriel Dessers die uit. De Belgische spits bleef koel vanaf de strafschopstip. Curieus was die treffer overigens wel. Scheidsrechter Kevin Blom zag niets in het vasthouden van NEC-linksback Lorenzo Burnet bij Giovanni Korte en liet het spel minutenlang doorgaan. Toen de bal uit het spel was, gaf hij op aanraden van videoreferee Dennis Higler alsnog een penalty.



Door de uitgoal van Dessers wachtte NEC het karwei om met twee doelpunten verschil te winnen. De gelijkmaker had Taiwo Awoniyi in de tegenaanval op zijn slof. De spits stuitte echter op Kevin Brondeel, de doelman van NAC. Daarna probeerde NEC het wel, maar telkens was het net niet. Dat zag interim-trainer Ron de Groot ook. De coach greep al halverwege de eerste helft in. Hij bracht tienertalent Ferdi Kadioglu voor Jainio Bikel.



Die wissel pakte goed uit voor NEC. Aanvoerder Gregor Breinburg zette de thuisploeg in de 32ste minuut naast NAC. Ook hij benutte een strafschop, opnieuw had Blom de videoscheidsrechter nodig om naar de stip te wijzen. Dit keer zag hij een overtreding van Bart Meijers op Awoniyi over het hoofd. Vlak voor rust kreeg Kadioglu de kans op de 2-1. De schaduwspits soleerde naar de zestien, maar produceerde een rollertje.



De eerste kans na rust was voor Dessers, maar die faalde voor het eerst in het tweeluik. Hij schoot tegen Burnet aan. Een paar minuten later scoorde hij wel met een intikker van dichtbij. NEC was verslagen, zeker nadat Mohamed Rayhi in de 55ste minuut met rood van het veld moest. De oud-PSV'er torpedeerde Arno Verschueren. Ook hier was de videoref voor nodig, want Blom gaf in eerste instantie slechts geel. Daarna werd NEC vernederd. Korte en Dessers zorgde binnen korte tijd voor de 1-3 en 1-4.



NEC - NAC 1-2 (1-1).

8. Dessers (pen) 0-1, 32. Breinburg (pen) 1-1, 52. Dessers 1-2, 72. Korte 1-3, 74. Dessers 1-4.

Scheidsrechter: Blom.

Toeschouwers: 12.500.

Geel: Burnet, Kadioglu, Messaoud (NEC), Horsfield, Meijers, O'Neill, Korte (NAC).

Rood: 55. Rayhi (NEC).

NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Bikel (26. Kadioglu), Messaoud, Breinburg; Grot (73. Mayi), Awoniyi, Groeneveld (46. Rayhi).

NAC: Brondeel; Sporkslede, Meijers (49. Stans), O'Neill, Horsfield; Verschueren (59. Smith-Brown), García, El Allouchi; Korte, Dessers, Agyepong.