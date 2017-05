NEC op rand van afgrond na dreun Dessers

De ploeg van interim-trainer Ron de Groot kreeg daarmee een torenhoge rekening gepresenteerd. NEC miste legio mogelijkheden om het tweeluik in Breda al te beslissen. Nu wacht de Gelderse eredivisionist zondagmiddag vanaf 16.45 uur een loodzware klus in het Goffertstadion.

NEC opende ijzersterk in een fantastische entourage. Nadat Kévin Mayi een teenlengte tekort kwam op een voorzet van rechtsback Michael Heinloth raakten de gasten nog voordat de eerste vijf minuten om waren tweemaal op rij het aluminium. Eerst draaide Ali Messaoud een kort genomen corner op de lat, daarna teisterde Dario Dumic de kruising.



De thuisploeg stelde daar slechts kleine plaagstootjes tegenover. Zo schoot Giovanni Korte net naast en blokte Wojciech Golla een inzet van Cyriel Dessers. De beste kansen op de openingstreffer waren ook in het tweede deel van de eerste helft voor NEC. Gregor Breinburg mikte via NAC-middenvelder Arno Verschueren over, Mayi volleerde na een schitterende steekpass van Messaoud net naast en Dumic miste in vrije positie ook het doel.



Net voor rust leek de wedstrijd te draaien toen scheidsrechter Dennis Higler NEC'er Golla een rode kaart gaf. De verdediger was al van het veld, maar mocht even later terugkeren nadat de arbiter via beelden (en videoreferee Ed Janssen) zijn beslissing terugdraaide. Golla maakte niet de overtreding op Dessers, maar de Pool werd juist neergetrokken door de NAC-spits. Higler gaf NEC een vrije trap en liet Golla weer binnen de lijnen.

Na de pauze golfde het spel op en neer, met NEC als de meest dreigende ploeg. Mayi was net voordat hij gewisseld werd gevaarlijk bij een voorzet van Heinloth. Daarna dacht zijn invaller Taiwo Awoniyi de score geopend te hebben uit een hoekschop, maar die treffer werd afgekeurd omdat Dumic een overtreding zou hebben gemaakt. Diezelfde Awoniyi was een kleine twintig minuten voor tijd ook weer dicht bij de 0-1. Dit keer kopte hij op de lat.



Het ongelooflijke gebeurde vlak voor tijd. NAC profiteerde in de 85ste minuut optimaal van een fout van Heinloth. Dessers tikte door de benen van NEC-doelman Joris Delle de enige treffer van de wedstrijd binnen: 1-0.



NAC - NEC 1-0 (0-0)

85. Dessers 1-0.

Scheidsrechter: Higler.

Toeschouwers: 19.000.

Geel: Awoniyi, Von Haacke (NEC).



NAC: Brondeel; Sporkslede, Meijers, O'Neill, Horsfield; Verschueren, Garcia (70. Damen), El Allouchi; Korte, Dessers (85. Adarabiyo), Agyepong (74. Nijholt).



NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet (83. Fomitschow); Von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot (85. Kadioglu), Mayi (61. Awoniyi), Groeneveld.Opmerkelijk: 42. Rode kaart Wojciech Golla (NEC) wordt teruggedraaid door scheidsrechter Higler.