Nederland hervat uitleveringen aan Turkije

Het ministerie benadrukt dat mensen alleen bij verdenking van bepaalde vergrijpen, zoals moord of drugshandel, worden uitgeleverd. Politieke beschuldigingen zijn een ander verhaal, zei een woordvoerder donderdag. Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije, die volgens president Recep Tayyip Erdogan het werk was van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, zijn tienduizenden mensen opgepakt of ontslagen vanwege vermeende banden met Gülen. Onder hen ook veel rechters.

Uitleveringsverzoek



De rechtbank Den Haag buigt zich vandaag over een uitleveringsverzoek van Turkije voor iemand die verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. De advocaat van de verdachte bestrijdt dat zijn cliënt in Turkije kan rekenen op een eerlijk proces. ,,Op het moment dat de noodtoestand in Turkije net weer met drie maanden is verlengd, zowel de directeur als de voorzitter van Amnesty gevangen zit en duizenden rechters uit hun functie en (deels) achter de tralies zijn gezet, wil minister Blok weer Nederlanders gaan uitleveren om in Turkije berecht te worden'', aldus advocaat Bart Stapert. ,,Heel opmerkelijk is dat de rechter die de uitlevering heeft verzocht inmiddels zelf is veroordeeld en een straf uitzit en ook de officier van justitie is gevlucht. Dat maakt blijkbaar voor Blok niet uit.''