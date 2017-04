Nederland onderzoekt mogelijkheden superflitspaal

Door gebruik van infrarood licht, ziet de automobilist bovendien niet dat hij of zij geflitst is en blijft de camera onopgemerkt. Dit type toestel, de NK7, kan overal in worden verborgen, bijvoorbeeld een vuilniswagen of bouwcontainer. De mobiele flitspaal kan onbemand worden gebruikt.



Het OM heeft interesse in deze nieuwe manieren van handhaven, meldt woordvoerder Mariël van Dam. Zeker om de 'hufterige verkeersovertredingen' aan te pakken. ,,Er zijn steeds meer mogelijkheden op het gebied van slimme technologie. Als we dit soort flitspalen kunnen inzetten, scheelt dat politieagenten die zich dan kunnen bezighouden met ander werk", zegt ze.