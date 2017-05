Nederlander met twaalf messteken om het leven gebracht net over Duitse grens

Uit sectie blijkt vanmorgen dat de man acht keer in zijn borst en vier keer in zijn rug werd gestoken. Bij een van die messteken werd zijn long geperforeerd. Hij werd achtergelaten in een bos, net over de grens bij Susteren en Sittard.

Het is nog onduidelijk hoe lang de man in de bosjes heeft gelegen. Justitie in Duitsland probeert de precieze identiteit van het slachtoffer te achterhalen, maar de politie is er vrijwel zeker van dat het gaat om een vermiste taxichauffeur.

Bloedsporen

De politie in Limburg zegt dat de man mogelijk in het zuiden van de provincie is vermoord. Zijn auto was zondag verlaten aangetroffen op de A12 bij Zevenhuizen in Zuid-Holland. In de wagen zaten bloedsporen. Een 45-jarige man is aangehouden in de omgeving van de taxi. Ook in het Limburgse Spaubeek zijn bloedsporen gevonden, op straat.