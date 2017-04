'Nederlanders gaan meer geld steken in dagjes uit'

Economen van de bank voorspellen een groei van 3,3 procent ten opzichte van 2016. De kenners gaan uit van een verder toenemende koopkracht, gecombineerd met een zeer hoge koopbereidheid.



De afgelopen jaren ging het besteedbaar inkomen ook al omhoog, maar dat leidde niet meteen tot meer consumptie. ABN AMRO verwacht dat men een deel van het spaargeld de komende tijd alsnog uitgeeft.



Vakantieparken en campings

Dat betekent dat bijvoorbeeld vakantieparken en campings zich mogen verheugen in grotere bezoekersaantallen. Daar komt bij dat consumenten bereid zijn wat dieper in de buidel te tasten voor extra luxe. Ook hotels kunnen dit jaar volgens ABN AMRO op meer omzet rekenen.



Pretparken en dierentuinen bereiden zich volgens de economen voor op een seizoen met felle concurrentie door te investeren in nieuwe attracties. Zo is de Efteling bijvoorbeeld begonnen met het opbouwen van Symbolica, een nieuw sprookjespaleis. Campings bieden meer luxe onderkomens aan op het kampeerterrein en vakantieparken schuiven op richting hotels met extra diensten als ontbijtservice en kinderopvang.



Ook de horeca profiteert van de aantrekkende bestedingsdrift. Vooral restaurants en cafés in de grote steden doen betere zaken. Ook het bezoek aan bijvoorbeeld musea, bioscopen, concerten en andere voorstellingen zit naar verwachting in de lift.