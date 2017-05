Nederlanders vertrouwen meer op rechterlijke macht

Ondanks alle negatieve reacties op bijvoorbeeld het proces Wilders blijken Nederlanders nog altijd veel vertrouwen in de rechterlijke macht te hebben. Het vertrouwen is zelfs ietsje gegroeid, zo blijkt uit nieuw CBS-onderzoek. In 2012 had 69 procent fiducie in justitie, vorig jaar was dat 71,5.

Ook opmerkelijk: Nederlanders hebben de afgelopen jaren eveneens een beetje meer vertrouwen gekregen in politie en leger. Vertrouwde in 2012 59 procent op het leger, in 2016 was dat bijna 65 procent. Voor de politie geldt: 67,5 van de Nederlanders vertrouwde er in 2012 op; nu is dat iets meer dan 70 procent.

Het vertrouwen in de Tweede Kamer is aanmerkelijk lager. Het percentage dat daar op vertrouwt, schommelt tussen 31 in 2013 en 37 in 2016. Het vertrouwen in de Europese Unie is vanaf 2014 stabiel op 36 procent.

Medemens

Het CBS stelt, net als in eerdere onderzoeken, vast dat hoogopgeleiden doorgaans meer vertrouwen in instituten en organisaties hebben dan laagopgeleiden. Het vertrouwen in leger, politie en pers neemt bijvoorbeeld met zo’n 12 procent toe als het opleidingsniveau stijgt. Het vertrouwen in de Europese Unie met zo’n 17 procent, het vertrouwen in de Tweede Kamer met 24 procent en dat in rechters zelfs met 32 procent.

Het CBS heeft ook gevraagd naar het vertrouwen in de medemens. Ook dat blijkt iets opgeschroefd. In de periode 2015–2016 had 60 procent vertrouwen in zijn naasten, net iets meer dan in de periode 2012–2014 (58 procent). De instituties waar Nederlanders het minst vertrouwen in hebben: kerk en media (respectievelijk 30 en 31 procent).