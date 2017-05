Nederlands muntje uit 1640 levert 160.000 euro op bij veiling

De geveilde munt is het enig bekende exemplaar van een zogenaamde 'portugalozer'. Dat is een gouden dukaat die de stad Deventer in 1640 had geslagen. ,,Voor de aanmunting van dergelijke munten had de Staten-Generaal geen toestemming gegeven'', aldus een woordvoerder van de MPO. ,,Toen werd ontdekt dat deze munten clandestien waren geslagen, werd de productie vrijwel direct verboden. Daarom zijn er maar weinig exemplaren van de munt gemaakt. De MPO kon niet zeggen wie de portugalozer heeft gekocht.