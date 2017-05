Nederlandse parkeergarages besmet met wereldwijd virus

Via lekken in het besturingssysteem infecteerden criminelen tienduizenden computers met het programma WannaCry, dat de toegang tot de pc afsluit. Wie weer bij zijn bestanden wil, moet betalen.



De betaalautomaten van de getroffen Q-park parkeergarages hadden vanavond te maken met dezelfde melding van WannaCry. Hierdoor was het onmogelijk om je parkeerkaartje af te rekenen. De parkeerpoorten moesten handmatig worden geopend. Volgens RTL Nieuws gaat het onder andere om parkeergarages in Rotterdam, Hoofddorp, Gouda, Veenendaal en Ede.



Computers van bedrijven, banken en ziekenhuizen in 99 landen zijn geïnfecteerd bij een van de grootste aanvallen ooit met zogeheten ransomware. Volgens internetexperts zal dat nog wel vaker gaan gebeuren.