Nederlandse wereldprimeur met mobiele zweefmolen van 80 meter hoog

De attractie is maar liefst 80 meter hoog en daarmee de hoogste draaicarrousel ter wereld. De molen is voor het eerst te zien in Nederland.



De Flyer is nog nieuw en wordt voor het eerst gebruik op de Mega Kermis Uden op de Nieuwe Markt in Uden. De attractie is in het bezit van de gebroeders Boos uit Magdeburg in Duitsland. Zij leverden vorig jaar al de Monster en de VMaxxx. De attractie is gemaakt in Oostenrijk.



,,We zijn er trots op dat zij Uden kiezen als première van deze miljoenenkostende attractie'', laat de organisatie van de kermis in Uden op haar website weten.



De kermis loopt van vrijdag 14 t/m zondag 23 juli.