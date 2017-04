Nick (16) overlijdt enkele uren na steekpartij in Zaandam

Man (51) overleden na steekpartij kroeg Nijmegen

10:22 Een 51-jarige man uit Nijmegen is overleden door een steekpartij in een café in de Gelderse stad. Dat meldt de politie. De fatale steekpartij volgde in de nacht van zaterdag op zondag op een ruzie in de kroeg aan de Betouwstraat, in het centrum van Nijmegen.