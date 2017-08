Niemand kan vertellen of het nu wél veilig is om een eitje op te eten

,,Tenenkrommend!’’ Hij klinkt boos Hugo Bens. De pluimveehouder en LTO-voorman heeft geen goed woord over voor het optreden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het eierschandaal. NVWA-topman Freek van Zoeren zaaide dinsdagavond in Nieuwsuur nog meer twijfel dan er al was over de veiligheid van eieren. Hij waarschuwde terughoudend te zijn met het eten van eieren zolang het onderzoek naar alle pluimveehouderijen waar fipronil is gebruikt, nog niet is afgerond. ,,Als iemand zegt: nou, ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden’’, zei hij.

Gisterochtend krabbelde de NVWA terug: meneer Van Zoeren was verkeerd begrepen. Hij had niet over alle eieren, volgens een woordvoerder. ,,Het ging alleen om eieren van bedrijven met de door ons gecommuniceerde codes.’’

De kippenboeren zijn boos omdat zij vrezen voor nog meer schade voor hun sector en het imago van het ei. Die angst lijkt niet onterecht: Lidl bevestigde gisteren dat er minder eieren worden verkocht. Het Amsterdamse ziekenhuis VUmc liet gisteren weten voorlopig geen eieren meer te serveren aan patiënten.

Quote Dat fipronil is opgemerkt, is een teken dat het voed­sel­vei­lig­heids­sys­teem in Nederland werkt Marian Geluk van FNLI

Ook Foodwatch is verbolgen over het optreden van de inspectie. Die sprak zichzelf in het eierschandaal al eerder tegen, zegt woordvoerder Sjoerd van de Wouw van Foodwatch. ,,Vorige week stelde de NVWA dat iedereen met een gerust hart eieren konden blijven eten. Maandag bleek er ineens toch acuut gevaar voor de gezondheid. Het is een chaos.’’ De NVWA communiceert volgens de consumentenorganisatie ‘weinig en slecht’. ,,Waarom maakte het de namen van alle geblokkeerde bedrijven niet meteen bekend, en de codes van hun eieren? En waarom mogen we niet weten hoe hoog de fipronilgehaltes zijn?’’

Fipronil

Feit is: niemand kan garanderen dat er geen eieren meer in omloop zijn die zoveel fipronil bevatten dat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Vorige week blokkeerde de NVWA alle 180 bedrijven die volgens de administratie klant waren van Chickfriend, een Barnevelds bedrijfje dat bloedluis bij kippen bestreed met het verboden gif fipronil. Hun eieren mogen niet meer worden verkocht. Het gaat om eenvijfde van alle leghennenbedrijven in Nederland. Pas vanochtend komen de laatste testresultaten binnen van de duizend monsters die zijn genomen bij die bedrijven.

De administratie van Chickfriend was bovendien niet op orde, stelt Bens van LTO. ,,Er zijn ook pluimveehouders die zichzelf bij de NVWA hebben gemeld, omdat hun naam er blijkbaar niet in voor kwam.’’ Daar komt bij dat er in de winkelschappen en koelkasten van mensen thuis nog besmette eieren kunnen liggen van vóór de bedrijven op slot gingen.

Snelheid

Zelfs boerenorganisatie LTO had liever gezien dat de NVWA sneller had opgetreden, en de eieren van de betrokken bedrijven had teruggeroepen, zoals in Duitsland wel is gebeurd. ,,Waarom wachten? We moeten de veiligheid van onze eitjes kunnen garanderen, daar is iedereen bij gebaat.’’

De schade voor de pluimveesector loopt alleen al voor de getroffen bedrijven in de miljoenen, stelt Bens. ,,De schade voor de export, als het imago van het Nederlandse ei een deuk oploopt, komt daar nog bij.’’ Tweederde van de eieren wordt geëxporteerd, het grootste deel naar Duitsland.

Levensmiddelen

De NVWA onderzoekt ook in welke producten de eieren met de hoogste concentratie fipronil terecht zijn gekomen. Mayonaise, cake en andere producten waar veel eieren in zitten, zijn volgens de brancheorganisatie van levensmiddelenproducenten FNLI veilig te eten. ,,Op grond van de informatie die wij nu hebben, is het niet nodig om producten terug te roepen’’, stelt directeur Marian Geluk van FNLI. ,,Dat fipronil is opgemerkt, is een teken dat het voedselveiligheidssysteem in Nederland werkt.’’