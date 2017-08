Niet alleen het gezonde ei verkeert in crisis

In deze affaire - eieren kunnen zijn vergiftigd met het middel fipronil - is goede voorlichting van groot belang. De consument moet op een zorgvuldige manier worden gewaarschuwd. Maar juist de NVWA, bij monde van haar topman, geeft aanleiding tot paniek. Hij waarschuwde voor het eten van eieren in het algemeen, niet, zoals de bedoeling was, voor eieren met een bepaalde code. De NVWA moest de eigen topman corrigeren.



De woede van de landbouworganisatie LTO is te begrijpen, maar er is geen reden om zo hard van de toren te blazen. Dit is niet de eerste, en ook niet de laatste affaire rond ons voedsel. Dat is en blijft kwetsbaar. De grootschaligheid ervan zorgt er ook voor dat adequaat toezicht nauwelijks mogelijk is. Niemand kan met zekerheid zeggen dat alle producten elke dag aan alle normen voldoen. En als er zich iets voordoet, is het meteen een probleem dat iedereen kan raken en waarvan de omvang pas na dagen bekend is.



Je kunt de NVWA betichten van gebrekkige voorlichting, maar niet van te lange onduidelijkheid. Deze instantie heeft korte armpjes. Haar laboratorium is niet berekend op snel, grootschalig onderzoek. In vergelijking met de sectoren die zij moet controleren, is de NVWA een nietige dreumes. Het zou goed zijn als de politiek ervoor zorgt dat de NVWA beter is uitgerust voor de taak die haar is opgelegd. Bovendien is de huidige perceptie verkeerd: zij zou niet onder Economische Zaken, maar onder Volksgezondheid moeten vallen. Om aan te geven dat de gezondheidszorg prioriteit heeft bij de controle op onze dagelijkse lawine aan voedsel.