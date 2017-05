Nieuw misbruikslachtoffer meldt zich bij Vitesse

Dan moet de boodschap wel goed gebracht worden, zegt Vertommen. Als aanvoerders zeggen dat slachtoffers zich móeten melden, werkt dat averechts. ,,De schaamte is al groot. Geef aan dat ze contact kunnen opnemen met vertrouwenspersonen als ze hun verhaal kwijt willen.''



Vertommen deed twee keer onderzoek in Nederland naar seksueel misbruik in de sport. Ze onderzocht 601 meldingen die bij de hulplijn van sportkoepel NOC*NSF binnenkwamen.



Daarnaast bleek uit een enquête onder 2.000 Nederlandse sporters dat 5,5 procent van hen weleens in hun jeugd is aangerand of verkracht bij een sportvereniging. De plegers blijken in de meerderheid van de gevallen geen coach, maar andere volwassenen of medesporters te zijn.



Vertommen vermoedt dat de meeste incidenten niet worden gemeld. ,,De drempel is hoog. In de sport is seksueel misbruik, net als homo-acceptatie, een groot taboe vanwege de machocultuur. Sporters zijn bang hun carrière te schaden. Bovendien is de bewijslast moeilijk als je aangifte wilt doen bij de politie.''