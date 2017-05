Nieuwe acties bij Holland Casino's

Bij Holland Casino in Valkenburg en Amsterdam wordt vanavond gestaakt. De vakbonden zijn boos over het eindbod voor een cao waarmee het bedrijf is gekomen.

Volgens vakbonden FNV, ABC en De Unie staken bij Holland Casino in Valkenburg zo'n veertig medewerkers sinds 18 uur. De collega's in Amsterdam doen dat vanaf 21.30 uur. De werkonderbreking in Amsterdam is de twintigste in een reeks stakingen die op 14 april begon.

Na weken van acties werd eerder deze week het contact tussen de bonden en Holland Casino voor even hersteld. Maar het eindbod van Holland Casino was volgens de bonden uiteindelijk niet om over naar huis te schrijven. ,,Het voorstel is ondermaats en voldoet op geen enkele manier aan de eisen die de werknemers stellen en dus gaan ze door met actievoeren," aldus de bonden. Uit onvrede over het eindbod werd woensdag ook al gestaakt bij de vestiging in Rotterdam.

Holland Casino benadrukte andermaal dat in het eindbod van woensdag ,,stevige concessies'' zijn gedaan. Volgens een woordvoerder is er ook nog geen formele reactie van de vakbonden op dat bod gekomen, maar is het al wel de tweede dag dat er acties worden gevoerd.

Het casinobedrijf streeft er overigens naar de vestigingen waar wordt gestaakt gewoon open te houden. Dit gebeurde in Valkenburg vanaf 18.00 uur met een beperkter spelaanbod. Volgens een woordvoerder van het casinobedrijf was het nog te vroeg om iets over de impact voor de beide casino's voor de vrijdagavond te zeggen.