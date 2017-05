NL-Alert ingezet om mensen af te raden naar Rotterdam te komen

Volgens woordvoerder Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is NL-alert een zwaar middel, maar wel bij uitstek geschikt om snel veel mensen te kunnen bereiken. ,,We hebben dit gedaan om mensen het dringende advies te geven dat de stad vol is en ze aan te raden het feest elders te vieren. Het is best een zwaar middel, maar wij willen voorkomen dat het te druk gaat worden in de stad.''