NL Alert na ammoniaklek bij koelbedrijf Zwaagdijk

Bij een koelbedrijf in Zwaagdijk-Oost is vanochtend een ammoniaklek ontstaan. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat het om een lek in een koelleiding in een pand aan de Centrale Markt. Er is een NL Alert afgegeven.