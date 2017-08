'No Surrender-oprichter Klaas Otto wilde aanslag plegen op officier van justitie'

UpdateEen arrestatieteam heeft gisteravond een 44-jarige man uit Sliedrecht opgepakt. Hij zou opdracht hebben gekregen om een aanslag te plegen op een officier van justitie. Die man die justitie ziet als opdrachtgever is No Surrender-oprichter Klaas Otto, bevestigt Otto's advocaat Louis De Leon. Otto zit momenteel vast op verdenking van afpersing, witwassen en brandstichting.

De man uit Sliedrecht werd rond 20.00 uur door een arrestatieteam aangehouden op de A15, ter hoogte van de afslag Sliedrecht-West. De auto waarin de man reed, is klemgereden met meerdere auto's, waarna de Sliedrechter is gearresteerd.



Het plan van de man zou zijn om een aanslag te plegen op een officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant. Het gaat om officier Greetje Bos. Bos pakt sinds enige tijd de georganiseerde criminaliteit aan in West-Brabant. Ze is de opvolger van Lucas van Delft, die eerder in opspraak kwam omdat hij een doodsbedreiging zou hebben verzonnen.

'Fake-verhaal'

Otto zelf heeft tegen zijn advocaat gezegd: ,,Louis, hou er rekening mee dat dit een 'Lucas van Delftje' is','' zegt De Leon. ,,Met andere woorden: dit is fake. Er wordt Klaas Otto een oor aan genaaid. Er zou een melding zijn binnengekomen van een betrouwbaar geacht persoon dat Otto het plan zou hebben om Bos iets aan te doen. We weten niet van wie die melding is. Ik heb het Klaas gevraagd en gezegd: als dit waar is ben je me kwijt als raadsman. Maar hij zegt: ik heb nooit iets met opdracht geven voor liquidaties geven te maken gehad. En dat kan ook haast niet gezien alle beperkingen waarmee hij te maken heeft gehad.''

Volgens De Leon wordt Klaas Otto een oor aan genaaid omdat justitie hem al enige tijd in Extra Beveiligde Inrichting in Vught probeert geplaatst te krijgen. ,,Maar dat lukt ze steeds maar niet,'' zegt De Leon. ,,Nu komen ze hiermee en zijn ze er alweer druk mee bezig alsnog hun zin te krijgen. Waarom denk je dat dit nu naar buiten komt? Geen toeval hè. Wat kunnen wij doen? Aan alle kanten bezwaar maken.''

De opgepakte Sliedrechter zou de opdracht voor de aanslag hebben gekregen van Klaas Otto, die op dit moment in voorarrest zit in gevangenis Torentijd in Middelburg. Otto staat over twee weken terecht vanwege afpersing, witwassen en brandstichting. De behandelend officier in de zaak is Greetje Bos.

Huiszoekingen