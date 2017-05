Nog veel rook door brand haven Amsterdam

De brandweer heeft het nog druk met de brand bij het afvalverwerkingsbedrijf Icova in Amsterdam. Ze laat de loods gecontroleerd uitbranden. Dat zorgt ook zondagochtend nog voor een flinke rookontwikkeling, hoewel iets minder dan in de nacht. Het blussen zal nog lang duren.

De brand ontstond zaterdagavond bij het afvalverwerkingsbedrijf aan de Kajuitweg in het Westelijk Havengebied. In de loods lag huishoudelijk afval opgeslagen. De pont naar Zaandam was korte tijd uit de vaart genomen. Zondagochtend was een afrit van de snelweg A10 richting de haven nog afgesloten.

Rond 21.30 uur stuurde de brandweer een NL Alert uit met de mededeling dat mensen die last hadden van de rook ramen en deuren gesloten moesten houden. Die waarschuwing kwam twee uur nadat de brand was begonnen. Op Twitter klaagden burgers dat dit niet eerder gebeurde. ,,We willen zorgvuldig te werk gaan. Mensen schrikken als hun telefoon een waarschuwing geeft. Maar toen bleek dat de rook niet afnam, is besloten het NL Alert te versturen", verklaart een woordvoerster van de brandweer.

Brandresten

Bewoners in de wijde omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen als men last krijgt van de rookontwikkeling. Ter plaatse worden metingen gedaan om te kijken of er bij de brand schadelijke stoffen vrijkomen.

Vanuit Tuindorp komen meldingen binnen van brandresten die neerdwarrelen, schrijft AT5. ,,Het gaat om huis-, tuin- en keukenafval dat in de brand staat. We snappen de zorgen van bewoners. Maar er zijn op dit moment geen schadelijke stoffen gemeten', zegt en woordvoerster van de brandweer tegen de stadszender.