NVWA 'niet overvallen' door kritiek

Bakkers boos over hoge en oneerlijke pinkosten

11:54 Ambachtelijke bakkers in Nederland zijn boos over de hoge pintarieven. Vooral wanneer kleinere bedragen worden afgerekend zijn de pinkosten in verhouding veel te hoog, menen de bakkers. Reden voor branchevereniging NBOV om aan de bel te trekken, onder meer bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).