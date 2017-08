NVWA wil onderzoek naar gif-eieren in cake en mayonaise

'Vermiste' Björn en Derya lijken eerder op reis, of op de vlucht

19:28 De 'vermiste' Björn Breukers en zijn vrouw Derya lijken eerder op reis of op de vlucht dan vermist. RTL Nieuws kreeg Derya aan de telefoon waarop zij de verbinding meteen verbrak, ze zouden op camera's gezien zijn in Ankara en ook de politie in Nederland twijfelt inmiddels of Björn (34) en Derya (26) wel echt vermist zijn.