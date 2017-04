Oehoes ontsnapt in Limburg

Kluivert klaagt Van Gogh-dief toch niet aan voor smaad

15:41 Voormalig topvoetballer Patrick Kluivert ziet af van een aanklacht wegens smaad of laster tegen de inbreker die in 2002 twee Van Gogh-schilderijen stal. Dat zegt zijn raadsman Gerard Spong vandaag tegen Quote. Over de reden wil hij niets zeggen.