OM: Agent schoot verdachte terecht neer op kerstavond in Apeldoorn

In het Apeldoornse uitgaansgebied vond op kerstavond een steekpartij plaats. Een man uit Enschede verwondde drie mensen met een mes. Een agent die als eerste ter plaatste was, zag hem stekende bewegingen maken richting een man. De agent riep dat hij zijn mes moest laten vallen. Toen de Enschedeër niet luisterde, schoot de agent de verdachte in de voet. Hij werd overmeesterd en aangehouden.

Knallen

Ooggetuige Ronald zag de nasleep van de steek- en schietpartij vanuit zijn raam. ,,Bizar om dit mee te maken'', zei hij. ,,Op het bankje voor mijn huis zat een man in een wit shirt dat helemaal doordrenkt was met bloed.”

Levensbedreigend

Het OM komt tot de conclusie dat de verdachte die avond een levensbedreigend gevaar vormde voor de personen in de omgeving. Door het tijdstip - het was sluitingstijd voor de horeca - liepen er veel mensen op straat. ,,Van een agent mag verwacht worden dat hij in dit soort situaties handelend optreedt en het gevaar keert", schrijft het OM. Volgens het Ministerie was het dienstwapen het enige effectieve middel op dat moment.