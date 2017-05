OM: celstraf voor heling eeuwenoud beeldje Julia Domna

Volgens de vrouwelijke verdachte Marjan W. kwam het beeld uit de erfenis van de vader van Erik G. Het OM twijfelt aan dat verhaal. De vader van G. is al 26 jaar geleden overleden. En toen lag het beeld nog in het museum.



G. verklaarde dat hij het van een familielid heeft gekregen dat hem had verzekerd dat het niet van diefstal afkomstig was. ,,Ik wist het absoluut niet en heb het tot in de puntjes uitgezocht op internet en niks kunnen vinden'', was een van de weinige dingen die hij er tegen de rechtbank over wilde zeggen.



Zijn advocaat: ,,En wat doe je dan? Dan ga je naar een gespecialiseerd veilinghuis. Als hij wist dat beeld was gestolen was hij natuurlijk nooit naar Christies gegaan. Erik G. hoopte op een mazzeltje, maar dreigt nu de cel in te gaan."



Het beeld dateert uit 200 jaar voor Christus. Veilinghuis Christies taxeerde beeld op minimaal 150.000 euro. Het viel de veilingmeesters op dat het Nederlandse stel niet bekend was in de kunstwereld, maar zich wel heel professioneel voordeden. Zo was het beeld op een professionele manier ingepakt en waren er zeer goed belichte foto's van gemaakt om het te laten taxeren en te verkopen.



Het Italiaanse museum wist overigens niet dat het beeld niet op de plek lag waar het hoorde. Het kunstwerk was in 2012 voor het laatst tentoongesteld en lag sindsdien in het depot. Vermoedelijk is het daaruit meegenomen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.