OM eist 6 jaar cel voor wraakvader Mario H. voor poging moord

Tegen Mario H. is vanochtend in de rechtbank in Den Bosch zes jaar cel geëist. De Helmonder sloeg 19 januari in Eindhoven oud-tbs'er Jack S. (46) in elkaar. Die laatste had zich op internet voorgedaan als jongen van zeventien die met H.'s dochter (14) wilde afspreken.

Jack S. werd al gezocht door de politie. Volgens H. heeft hij alle mogelijke moeite gedaan om de dienders op zijn spoor te zetten, maar die zouden niet hebben gereageerd. Wel waarschuwden ze hem dat hij zeker niet zelf mocht ingrijpen, maar dat deed hij toch. Jack S. raakte zwaargewond door klappen met een sneeuwschep. Hij had sneeën in zijn been en hoofd, en brak twee onderarmen.

Volgens justitie was er sprake van een poging tot moord. ,,Hij reageerde buitenproportioneel met levensbedreigend geweld. Ernstige vorm van eigenrichting.'' De officier was met name verbolgen dat H. doorging met zijn plannen. ,,Hoewel de politie hem een paar keer op het hart drukte geen eigen rechter te spelen. Maar dan zei hij: piep piep, ik heb je even weggepiept.''

Spijt

H. zei vandaag spijt te hebben van het slaan. ,,Niet van al het andere'', doelde hij op de klopjacht. Volgens de officier is H. wel verminderd toerekeningsvatbaar, door persoonlijke problemen. S. ligt na drie maanden nog altijd in het ziekenhuis. De advocaat van H. vindt dat er geen sprake is van poging moord, maar van mishandeling. Hij wil minder straf.

Jack S. viel op bij H. doordat de bos bloemen veel te duur leek voor een jongen van zeventien. Via de winkel waar de bloemen waren gekocht, kwam hij erachter dat 'Jessie' helemaal geen jongen van zeventien was. Tijdens de speurtocht liet hij telkens de politie zijn vorderingen weten, maar uit het verhaal dat hij vandaag tegen de rechter vertelde bleek dat hij teleurgesteld raakte in de daadkracht van de politie.