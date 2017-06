OM kon door datalek in computer rechter kijken

Onterecht veroordeelde Puttense moordzaak nu tien keer gestoken

9:28 Wilco Viets, een van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak, is vrijdagavond bij een steekpartij zwaargewond geraakt. Dat meldt misdaadjournalist Peter R. de Vries zaterdag op Twitter. Viets is geopereerd en buiten levensgevaar, aldus De Vries.