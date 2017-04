OM-topman Vincent L. verdacht van ontucht met minderjarige

Bronnen bevestigen aan het AD dat het gaat om Vincent L., plaatsvervangend hoofdofficier bij het Functioneel Parket. Dat parket houdt zich bezig met de bestrijding van ernstige fraude- en milieudelicten en het afpakken van geld van criminelen. L. (43) is sinds een jaar de tweede man bij het parket. Daarvoor werkte hij zes jaar als officier van justitie.



Er loopt een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM in Amsterdam. L. is gisteren geschorst en mag niet meer werken tot er een beslissing is genomen om hem al dan niet te vervolgen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn.

Het gebeurt niet vaak dat een hooggeplaatste OM’er wordt verdacht van ontucht. In de periode 2012-2015 werd bij het OM geen enkele medewerker geschorst voor een zedendelict. Wel werden in die periode 117 OM’ers berispt of ontslagen nadat ze de fout in gingen door te frauderen, te stelen, gevoelige informatie te lekken of dronken op een zitting te verschijnen.

Valkenburgse zedenzaak

Dat een topman van het OM nu wordt verdacht van ontucht is opmerkelijk. Justitie maakt de laatste jaren actief jacht op mannen die betalen voor seks met een minderjarige. Zo eiste het OM celstraffen tot anderhalf jaar in de Valkenburgse zedenzaak, waarin een 16-jarig meisje werd gedwongen tot seks met tientallen mannen. ,,Deze zaken moeten ook een preventieve werking hebben”, zei advocaat-generaal Hans Pieters van het OM tijdens het hoger beroep. ,,Bij één klant minder is een minderjarige prostituee tenminste één keer minder misbruikt.”