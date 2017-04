OM-topman Vincent L. verdacht van ontucht met tiener

ONTUCHTSCHANDAALHet Openbaar Ministerie is in grote verlegenheid gebracht door een nieuw ontuchtschandaal binnen de eigen gelederen. Plaatsvervangend hoofdofficier Vincent L. (44) is geschorst vanwege seks tegen betaling met een tiener.

Vincent L. is sinds mei vorig jaar de tweede man bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Die afdeling van het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met het afpakken van geld van criminelen en de strijd tegen fraude. Sinds 2008 was L. officier van justitie en hét gezicht van de aanpak van zware fraudeurs.

Het OM maakte vandaag bekend dat ‘een hoge leidinggevende’ woensdag is geschorst vanwege ontucht. Bronnen bevestigen aan deze krant dat het gaat om Vincent L., die in het verleden bestuurslid was bij de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. L. is getrouwd en woont met zijn echtgenoot in Amstelveen.

Strafrechtelijk onderzoek

De aanklager zou hebben betaald voor seks met een minderjarige. Het slachtoffer is een jongen van ongeveer 16 jaar oud. Wanneer dit misbruik plaatsvond, is onbekend. De topambtenaar is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM in Amsterdam. L. blijft geschorst tot duidelijk is of hij wel of niet zal worden vervolgd.

Dat juist een topman van het OM nu wordt verdacht van ontucht is opmerkelijk. Justitie maakt de laatste jaren actief jacht op mannen die betalen voor seks met een minderjarige. Zo eiste het OM hoge celstraffen in de Valkenburgse zedenzaak, waarin een 16-jarig meisje werd gedwongen tot seks met tientallen mannen. ,,Deze zaken moeten ook een preventieve werking hebben”, zei advocaat-generaal Hans Pieters van het OM over de Valkenburgse zedenzaak.

In de periode 2012-2015 werd bij het OM geen enkele medewerker geschorst voor een zedendelict. Wel werden in die periode 117 OM’ers berispt of ontslagen nadat ze de fout in gingen door te frauderen, te stelen, gevoelige informatie te lekken of dronken op een zitting te verschijnen.

Demmink

Dit nieuwe ontuchtschandaal doet denken aan de verdenkingen aan het adres van Joris Demmink. Al in 1998 deed de Rijksrecherche in het geheim onderzoek naar misbruik door hoofdofficieren van justitie in het Amsterdamse jongensprostitutiecircuit. Het zogenaamde Rolodex-onderzoek stierf een vroegtijdige dood toen bleek dat de verdachten van het onderzoek op de hoogte waren.

Verschillende rechercheurs verklaarden later in getuigenverhoren onder ede dat ook voormalig justitietopman Joris Demmink werd onderzocht in het Rolodex-onderzoek. Demmink wordt al jarenlang in verband gebracht met kindermisbruik. Toen het AD in 2012 schreef dat hij in de jaren ‘80 contacten had met een Haagse kinderpooier, spande de justitietopman een rechtszaak aan wegens smaad. Die zaak verloor hij.

Artikel 12-procedure

Twee Turkse mannen die zeggen midden jaren negentig door Demmink te zijn misbruikt, hebben via een artikel 12-procedure vervolging door het Openbaar Ministerie afgedwongen. Dat nieuwe onderzoek zit al maanden op een dood spoor, omdat Turkije niet zou meewerken. Op 30 juni buigt het Hof zich over de vraag of het OM het onderzoek terzijde mag leggen, of dat Demmink toch vervolgd moet worden.