OM wil bestuurders Chickfriend langer vasthouden

'Baybasin zat te lang in Nederlandse isolatiecel'

12:08 De Koerd Hüseyin Baybasin heeft te lang in afzondering in de Nederlandse gevangenis gezeten. Hij kreeg deze ordemaatregel opgelegd nadat er vorig jaar juli een vliegtuigje over de gevangenis vloog met daarachter de tekst 'Free Baybasin Now'. Ook werd hij daarna overgeplaatst naar een andere gevangenis.