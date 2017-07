Onderzoek naar rol brandweer bij flatdrama Diemen

Volgens Scholten lijkt het erop dat de brandweer de woningen in de flat niet of onvoldoende hebben gecontroleerd. ,,Kennelijk zijn tijdens de evacuatie mensen achtergebleven in het gebouw. Wij vragen ons af hoe dat kan'', zegt de loco-burgemeester tegen Het Parool. ,,Ik heb afgesproken met de brandweercommandant dat we dit stevig gaan evalueren.''

Onderzoek

Het is nog onduidelijk wie het onderzoek gaat uitvoeren. ,,Onze eerste zorg zijn de mensen, daarna gaan we het bekijken.'' Ook de identiteit van het slachtoffer kon hij nog niet vertellen.

De bewoners zullen woensdag nog niet thuis slapen, verwacht Scholten. Het grootste probleem dat moet worden opgelost is dat een van de vluchtroutes gehavend is. ,,Die route is nogal zwartgeblakerd en de verlichting doet het daar niet meer'', zegt Scholten. Als de vluchtroute weer op orde is, mag iedereen waarschijnlijk terug. ,,De verwachting is dat het 24 tot 48 uur gaat duren.''

Scenario

De politie maakte eerder bekend brandstichting niet uit te sluiten en gaat dit scenario nader onderzoeken. De brand die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond, kostte aan een bewoner van de bovenste verdieping het leven.

Vier mensen raakten gewond door de felle brand, van wie er twee ernstig aan toe zijn. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Vooral vanwege de rookontwikkeling moest de hele flat, die zo'n vijftien verdiepingen telt, worden ontruimd. De overleden bewoner werd op een van de bovenste etages van de studentenflat aangetroffen.

Volgens bewoners gingen de rookmelders op een aantal bovenste verdiepingen niet af. De studenten moesten elkaar wekken om zo snel mogelijk het pand te verlaten. Een anonieme bewoner vertelt aan Het Parool: ,,Ik werd wakker van de rookmelder, keek op de gangen zag rook. Toen ben ik mijn vriendin gaan halen, nog geen tien seconden later was de rook al veel dikker. Het gebonk op de deuren zit nog steeds in mijn hoofd.''

Zwartgeblakerd

De flat bestaat uit 182 woningen, waarvan er 143 aan studenten zijn verhuurd, zei een woordvoerder van woonstichting De Key. Volgens hem zijn veel studenten op vakantie. De woningstichting verwacht niet dat de bewoners de komende nacht al terug kunnen, omdat het trappenhuis zwartgeblakerd is en eerst moet worden schoongemaakt. ,,Ik heb er een hard hoofd in'', aldus de woordvoerder. Alle elektriciteit en gas in het complex is afgesloten.

Gemeentehuis

Bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Diemen. Aanvankelijk waren dat er tussen de zestig en zeventig, maar inmiddels is een deel naar familie gegaan. Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt gekeken of mensen in de loop van de dag in groepjes even naar binnen mogen om spullen op te halen. ,,Voorlopig wordt er nog van allerlei onderzoek gedaan.''

De meeste bewoners hebben inmiddels een onderkomen bij vrienden of familie gevonden. Ook buren helpen mee. ,,Er staan hier vijf torenflats, veel studenten die daar wonen hebben al een slaapplaats aangeboden.'' Als mensen zelf geen onderkomen kunnen vinden, kunnen ze terecht bij de woningcorporatie.