Onenigheid over bezetting op ambulances rond Koningsdag

De FNV luidde vanmorgen de noodklok: de bond heeft lijsten van uitzendbureaus gekregen waaruit blijkt dat er forse behoefte is aan uitzendkrachten de komende periode. Vooral bij particuliere ambulancediensten en in meerdere grote steden zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Arnhem is het tekort aan ambulancechauffeurs- en verpleegkundigen het grootst.

,,Gelet op de hoeveelheid mensen in beweging die dag, kan dit onverantwoorde situaties geven'', zegt Fred Seifert, FNV-bestuurder ambulancezorg. ,,De aanrij- en wachttijden nemen dan fors toe met alle gevolgen van dien. Wij hebben daarom de minister op deze situatie gewezen en opgeroepen om snel maatregelen te nemen.''

Vanmiddag stuurde de sectororganisatie voor de ambulancezorg, Ambulancezorg Nederland, echter een compleet ander bericht uit: ,,De ambulancediensten herkennen zich niet in het beeld dat FNV schetst. Uit navraag bij de grote steden blijkt dat de paraatheid van de ambulances op Koningsdag op orde is en dat van onverantwoorde situaties geen sprake is."

De organisatie erkent dat er in de zorgsector sprake is van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. ,,Ook de ambulancesector heeft daar last van en moet extra moeite doen om de roosters rond te krijgen. De paraatheid is ondanks de personeelskrapte op peil en het beeld dat FNV schetst, is niet juist."

Zelfstandig

In Nederland werken ambulanceorganisaties zelfstandig en staan los van een ziekenhuis of andere zorgorganisaties. Elke regio heeft een eigen Regionale Ambulance Voorziening met eigen personeel dat in dienst is of werkt via uitzendbureaus. Het budget van de sector is zo’n 525 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies.

De minister van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg. Volgens een woordvoerder van minister Schippers is gecheckt bij Ambulancezorg Nederland en zorgwaakhond NZa of er iets mis is met de bezetting. Die laten echter weten geen signalen te hebben ontvangen over onvoldoende ambulancepersoneel op Koningsdag.

,,Voor de komende vijf tot tien jaar geldt in den brede wel dat er meer ambulanceverpleegkundigen bij moeten komen. Hiervoor heeft minister Schippers onlangs al 10 miljoen euro extra uitgetrokken. Daarnaast is onlangs besloten de Bachelor Medisch Hulpverlening zelfstandig bevoegdheid te geven, zodat deze onder meer inzetbaar is op de ambulance."

