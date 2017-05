Ongeloof van heel Nederland steunt ouders van door Pool doodgereden Ize

Afgelopen week werd bekend dat de Pool die de 2-jarige Ize Derijks en haar grootouders doodreed vervroegd is vrijgelaten. Tot ongeloof van de ouders van het meisje, Erik Derijks en Moniek Hanssen. De enorme stroom van reacties online en via sociale media doet hen echter goed. ,,We voelen ons in elk geval gesteund door heel Nederland", zegt Derijks. ,,Het ongeloof dat wij hebben, dat heeft eigenlijk iedereen. Dat steunt ons wel."

Het verrast de Heeschenaar dat ook diverse kamerleden zich zo snel en duidelijk tegen de vervroegde vrijlating hebben uitgesproken. ,,Dat heeft mij overvallen. Waartoe het zal leiden weet ik ook niet. Het lijkt me in elk geval goed dat er gekeken wordt naar de regeling die dit mogelijk maakt. Als die verandert dan zullen wij daar waarschijnlijk niks meer aan hebben. Maar anderen misschien wel en daar doe je het ook voor."

Het verhaal van de advocaat, dat de Poolse chauffeur ook zelf nog erg met het gebeurde zit, komt bij de ouders van Ize niet geloofwaardig over. Vader Derijks: ,,Ik wil daar eigenlijk niet op reageren. Het is al zo vaak gezegd maar er is nog nooit iets van gebleken."

Ongeval

De 35-jarige Pool reed op 19 mei 2013 de 2-jarige Ize Derijks en haar grootouders dood. Zij zaten op de fiets toen de Pool door te hoge snelheid de macht over het stuur verloor en de drie aanreed.

In september 2015, 28 maanden na het noodlottige ongeval, keerde de man zich voor het eerst en voor het laatst tot de ouders van Ize. Dat wil zeggen, tijdens de zitting in hoger beroep bood hij via zijn tolk 'welgemeende excuses' aan. Zelf bleef de Pool met zijn rug naar de ouders zitten.

Vervroegd vrij

In hoger beroep kreeg de man 15 maanden cel, maar hij ging in cassatie en bleef weg uit Nederland. Pas in augustus 2016 werd hij opgepakt in Engeland en uitgeleverd om alsnog zijn straf in Nederland uit te zitten. Daarmee leek de zaak juridisch afgesloten.