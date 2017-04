Onterfde weduwe van demente multimiljonair in hoger beroep

Heftige beelden arrestatie oplichters in Opgelicht

5 april In het AVROTROS-programma Opgelicht was dinsdagavond te zien hoe een arrestatieteam een groep internetoplichters in Enschede met harde hand inrekent. De groep plunderde na contact via Whatsapp bankrekeningen waardoor slachtoffers soms tot tienduizend euro kwijt raakten.