Ontwaken op de Max Verstappen-camping: zo gaat dat er aan toe

VideoEen goed plekje vinden op een van de campings rondom het Formule 1-circuit van Spa is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom sjouwen sommige fans zes dagen voor de race (!) al hun hele hebben en houwen naar een van de campings in de Belgische heuvels. En onder dat hebben en houwen valt een hoop te verstaan. Wie vanmorgen wakker werd op de camping, bevond zich dan ook met recht in een wondere wereld.

De omgangsvormen zijn op de Formule 1-camping niet anders dan op een gemiddelde feestcamping aan de Spaanse Costa del Sol. Iedereen heeft zijn vaste stek, in de auto’s liggen enorme voorraden hagelslag, eieren, witte bolletjes en plakken peperkoek en met de buren wordt uitgebreid gekletst. Het enige verschil: hier geen keurige vouwwagens, spierwitte Hobby-caravans of kindertjes in een pierenbadje. De caravans zijn hier geschilderd in blauw met rood en op de zijkanten staat levensgroot nummer 33. Het nummer van Max Verstappen.

Wie een rondje loopt over de uit het niets verrezen camping, moet soms even twee keer knipperen om te beseffen wat de Hollandse Formule 1-fan allemaal meesleept uit het thuisland. Denk aan volledige zithoeken inclusief salontafels. Een heel arsenaal aan Green Egg-barbecues, een pooltafel, houten barren compleet uitgerust met taps, bierviltjes, barkrukken en een dartbord. Een enorme vrachtwagen met daarin vier picknicktafels en een volledige keuken. Een koelwagen met een voorraad aan eten waar een hele basisschool een week mee op schoolkamp kan. En een rodeostier. Het is duidelijk dat veel campinggangers niet voor het eerst een Formule 1-weekend meemaken en liever niets aan het toeval overlaten.

Volledig scherm Max Verstappen fans op de camping © ANP

Volledig scherm Werkelijk álles is uit Nederland meegenomen om de camping een beetje tot thuis te maken. © ADR

Vreemde eend

Dat geldt ook zeker Marco Timmermans (52) en Rens Nieuwenhout (42), twee vrienden uit Spijkenisse. Ze vieren vandaag hun jubileum op de camping. ,,We gaan al tien jaar. We zijn begonnen in een klein koepeltentje, maar nu zijn we met de camper. Inclusief buitendouche.” De twee vinden het heerlijk op de camping, en hebben twee weken vrij genomen voor het hele evenement. ,,We waren hier maandag al, als aller-allereerste” vertelt Rens trots, terwijl hij een foto laat zien van een uitgestorven grasveld met daarop één eenzame camper. ,,We willen gewoon graag op ons vertrouwde plekje staan. Tussen de Limburgers op rechts, en de jongens uit Almere op links.”

Een onvertogen woord valt er tussen de diehard-campinggangers nooit, en dat terwijl Rens een vreemde eend in de bijt is tussen alle Max Verstappen-fans. Zijn witte Mercedespetje en -shirt en de grote Lewis Hamilton-vlag vallen namelijk nogal op tussen al het Red Bull-geweld. ,,Hollanders die mij aanspreken denken automatisch dat ik een Engelsman ben, en zijn altijd helemaal verbaasd als ik dan gewoon Hollands praat. Maar ja. Ik ben al vanaf begin af aan fan van Hamilton, en daar verandert niets aan nu Max het opeens goed doet. Tuurlijk vind ik het mooi dat hij mee doet, maar ik blijf gewoon trouw aan Lewis. En zo is het.”

Volledig scherm Even bijslapen. © ADR

Controle

In die tien jaar dat ze op de camping staan, is er volgens Marco wel een hoop veranderd. ,,Tien jaar geleden was het hier een soort vrijplaats. Alles mocht en kan. Nu is er veel meer extra controle. Moet opeens de muziek uit ’s nachts en zijn er overal regeltjes. Echt jammer. Maar we blijven wel komen natuurlijk.”

Even verderop zitten Ellie en Martijn Jacobs uit het Brabantse Sint Anthonis. Ook zij vallen best een beetje op tussen alle Hollandse Verstappen-fans. Niet vanwege hun bizarre kampeergerei, maar door de samenstelling van het gezelschap. Ze staan met twee kleine tentjes dicht op elkaar. De groep: twee vaders, twee moeders en een stel pubers. Opvallend, want er zijn namelijk niet zo veel vrouwen te vinden op de camping, laat staan een Brabantse moeder die morgen gewoon weer aan de slag gaat als diëtiste in het ziekenhuis.

,,We zijn hier omdat het een verjaardagscadeautje was voor mijn zoon. Hij is een enorme racefan, en wij zijn dat ook geworden. We staan bij een ochtendrace altijd vroeg op om samen op de bank de hele race te kijken. En nu zien we het in het echt. Het is echt geweldig om hier te zijn”, vertelt Ellie (49). De nachtrust laat bij het gezin hier op de feestcamping soms wel wat te wensen over, met al het nachtelijke vertier. ,,Maar het went wel”, lacht Ellie ,,We hebben meer last van het feit dat onze tent lek is. Maar ook dat is te overzien.” Zoon Martijn vindt het allemaal wel prima. ,,Ik vind het wel mooi dat ze allemaal mee zijn. Ik ben best wel blij met mijn cadeau."

Naar de race kijken ze allemaal uit. ,,We gaan lekker vroeg weg om een mooi plekje te bemachtigen.” ,,Misschien gaan we gewoon al om 06.00 uur, het is sowieso gezellig op het circuit.”