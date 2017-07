Ontwerpers leggen laatste hand aan praalwagens Zomercarnaval

Morgen gaat het Rotterdamse Zomercarnaval van start. Twee dagen lang staat de stad in het teken van carnaval zoals het op de Caraïben wordt gevierd: met praalwagens, dans en muziek. Designer Odair Pereira legt momenteel de laatste hand aan zijn wagen, die geïnspireerd is door kinderlijke fantasie, inclusief schommel en snoep. Hij rekent op zonneschijn, cultuur en positieve energie. Morgenmiddag rijdt hij mee in de optocht en wij gaan met hem mee. Houd AD.nl in de gaten voor het volledige verslag!