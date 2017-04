Ooggetuigen fatale steekpartij Oss: Pool werd in steegje opgewacht

Barbecue

In eerste instantie lijkt er die avond weinig aan de hand. Buurtbewoners zien dat er bij de Pool thuis een barbecue is. Tegen het einde van de avond gaat de man even naar buiten, om later weer terug naar huis te lopen.



Als hij in een steegje vlakbij zijn huis loopt gaat het gruwelijk mis: de Pool wordt te grazen genomen en twee keer van voren gestoken, zeggen omwonenden.



De dader, volgens bronnen ook van Oost-Europese komaf, slaat op de vlucht en is sindsdien spoorloos.



Een dag later is de verslagenheid voelbaar in de wijk. Omwonenden omschrijven het slachtoffer als een aardige vent die geen kwaad in de zin had. Veel van de huizen in de Molenweg zijn opgedeeld in studio’s die worden verhuurd aan arbeidsmigranten en mensen die aan lager wal raakten en knokken voor hun bestaan.