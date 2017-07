Oostenrijk zet leger in tegen vluchtelingenstroom uit Italië

Italië kreeg in korte tijd meer dan 85.000 vluchtelingen binnen en is daarmee het land waar de meeste vluchtelingen aankomen. De Italiaanse EU-ambassadeur dreigde vorige week met sluiting van de havens voor hulporganisaties die drenkelingen tot onder de Libische kust uit zee vissen en ze daarna in grote aantallen naar Italië brengen. Vorige week waren het er meer dan 10.000 in twee dagen. Desondanks zijn er al meer dan 2.000 verdronken. Intussen komen veel Europese landen hun eigen afspraken niet na. Ze beloofden bijna twee jaar geleden 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië over te nemen en zitten als het heel goed gaat op de deadline eind september dit jaar op een kwart. Van de beloofde fondsen om Afrikaanse landen economisch te steunen en zo eigen inwoners de lust tot migratie te ontnemen, komt nog minder terecht. Van de 1,8 miljard euro die lidstaten daarin zouden storten, is iets meer dan 200 miljoen concreet toegezegd en nog geen 90 miljoen daadwerkelijk gestort.

Oostenrijkse pantserwagens

Italië heeft vandaag de ambassadeur van Oostenrijk op het matje geroepen. De stap volgt op de aankondiging van Oostenrijk grenscontroles tussen beide landen in te voeren, aldus het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Oostenrijk heeft vier gepantserde voertuigen in de buurt van zijn grens met Italië gestationeerd om migranten tegen te houden en zal waarschijnlijk 'heel snel' met controles beginnen bij een belangrijke grensovergang, zeiden functionarissen van het Oostenrijkse ministerie van Defensie vandaag. De geplande controles omvatten ook de drukke Brennerpas, een stap waartegen Italië eerder al waarschuwde omdat dit tegen EU-regels voor vrij verkeer ingaat. ,,Ik verwacht dat de grenscontroles snel worden ingevoerd'', zei minister van Defensie Peter Doskozil tegen de krant Kronenzeitung. Doskozils woordvoerder zei later dat er geen concreet tijdschema voor de nieuwe controles is. ,,Maar we zien hoe de situatie in Italië acuut wordt.'' Zowel Italië als Oostenrijk is lid van de Schengen-zone van open grenzen, maar het vrije verkeer is in gevaar door de herinvoering van controles bij meerdere grenzen sinds het aantal migranten sinds 2015/16 aanzienlijk is toegenomen.

Migratie beteugelen

Met tientallen miljoenen extra links en rechts wil Brussel de Libische kustwacht meer armslag geven, een maritiem reddingscentrum in Libië opzetten en Italië helpen met een snellere afhandeling van asielverzoeken.



Eurocommissaris van Migratie Dimitris Avramopoulos komt donderdag, op een informele bijenkomst van Europese Justitie- en binnenlandministers in Estland, met meer voorstellen, maar daarop wilde eerste vicevoorzitter Frans Timmermans vanmiddag in Straatsburg niet vooruitlopen. Hij zei wel dat het Italiaanse beroep op solidariteit van andere lidstaten ‘volstrekt gerechtvaardigd’ is en met de aantallen die nu in Italië aankomen, ‘iedereen wat extra’s moet doen’, om te beginnen door te doen wat is beloofd.



Afrikaanse landen van herkomst helpen is één van de manieren waarop Europa de migratie wil beteugelen. ,,Dit is een situatie zonder voorgaande. Ik plak er geen percentages op, maar de enorme aantallen migranten waarom het nu gaat zijn mensen die geen oorlog of vervolging ontvluchten, maar lotsverbetering zoeken”, aldus Timmermans. ,,Dat is op zich een nobel doel, maar het geeft geen recht op verblijf in Europa.”