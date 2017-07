Open dag Feyenoord: Messi in de helikopter?

Het seizoen van Feyenoord is vandaag officieel geopend. De Kuip was vol tijdens de jaarlijkse open dag. Aankopen Boëtius, Amrabat en Diks werden met een helikopter het stadion ingevlogen. Sommige fans hadden gehoopt op een verassing: "Ronaldo, Messi of van Persie".