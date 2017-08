Opmerkelijk: Aziatische tijgermug aangetroffen in Gelderland

Een wijkbewoner had een mug doodgeslagen en vond het beestje er zo raar uitzien, dat er een melding werd gedaan bij de NVWA. Een tweede bewoner stuurde een foto van de anders uitziende mug. Het bleek in beide gevallen om de exotische mug te gaan. Er zijn inmiddels ook al achttien larven gevonden.

De NVWA is direct in actie gekomen. Her en der in de wijk zijn muggenvallen geplaatst om te onderzoeken of er nog meer Aziatische tijgermuggen in de wijk leven. De vallen zijn geplaatst in een straal van vijfhonderd meter rondom de straat waar de muggen zijn gevonden.

Gieters en potjes

De NVWA geeft prioriteit aan de bestrijding van de tijgermug, omdat het beestje tropische ziekten kan verspreiden. Het gaat om ziekten als knokkel- en zikakoorts. De kans daarop is volgens de NVWA echter bijzonder klein. ,,Daarvoor moet de mug eerst besmet bloed hebben gehad, om die ziekte te kunnen verspreiden. Die kans is dus nihil", weet de Aaltense burgemeester Arnold Gerritsen. Om deze kans geheel uit te sluiten, wordt de mug echter scherp bestreden.



Tijgermuggen leggen eitjes in stilstaand water, in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologische bestrijdingsmiddel. Ook zwerfafval is een potentiële broedplaats, waardoor de gemeente extra aandacht gaat geven aan het opruimen van afval in de wijk. De tijgermug broedt niet in vijvers en sloten.

Aanvallen

Hoe de tijgermug in een woonwijk in Aalten terecht is gekomen, is nog onduidelijk. De mug wordt een paar keer per jaar ergens in Nederland aangetroffen, vooral bij bedrijven die zaken doen met landen waar de mug veel voorkomt. De mug steekt overdag. Een ander verschil met de reguliere mug, is dat de tijgermug direct ‘aanvalt’, terwijl de Nederlandse mug vaak eerst nog wat ‘rondzoemt’.