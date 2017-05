Opnieuw afgehakte dierenpoot gevonden: 'Waarom doet iemand zoiets?'

De poot lijkt afkomstig van een ree. Hij werd vanochtend gevonden door Suzanne Boxman (35), die honden aan het uitlaten was met haar uitlaatservice. ,,Ik parkeerde mijn auto, stapte uit en zag het gelijk. Ik dacht: het zal toch niet waar zijn? Ik had het nieuws van de poten in Oss gelezen. Stelletje gekken!" Ze belde meteen de politie, die er agenten op afstuurde.



Bij het pootje hangt ook een poster, van Vereniging het Reewild. Maar die hangt er al een tijdje. Bij verschillende toegangswegen van het bos spreken de pamfletten hondenbezitters erop aan dat zij beter op hun dieren moeten letten, nu er veel reekalfjes in het bos lopen. Jonge reetjes worden regelmatig gebeten door loslopende honden.



De stichting laat weten niets met de afgehakte poot te maken te hebben. ,,Deze pamfletten verspreiden we door het hele land. Wij schrikken hier ook van", zegt voorzitter René Leegte.