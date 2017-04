Oud-topman Vestia blijft voorlopig in voorarrest

Twee jaar cel voor man die zijn vrouw in brand stak

14:53 Een man die vorig jaar september in een stomdronken bui zijn slapende vrouw in bed overgoot met terpentine, in brand stak en ernstig verwondde, gaat daarvoor twee jaar de gevangenis in. Dit bepaalde de rechtbank in Alkmaar donderdag. Tegen de man was drie jaar celstraf geëist.