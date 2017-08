'Ouderen liggen al jaren voor niks op de pijnbank'

De harde ingreep in de ouderenzorg heeft enorme schokgolven in gang gezet. Verantwoordelijkheden werden overgeheveld van centrale overheid naar gemeenten. In een razendsnel tempo, waardoor iedereen die er mee te maken had naar adem hapte. Veel ouderen raakten helemaal de klus kwijt. Andere loketten, andere zorgverleners en een opdracht die hun bestaan op zijn kop zette. Ze moesten voortaan zo lang mogelijk thuis blijven wonen.



Deze omslag in de ouderenzorg was zo ingrijpend dat er aan alle kanten gaten moesten worden gedicht. Het leed lag letterlijk voor het oprapen want van te veel ouderen werd gevraagd wat niet meer kon. Thuis maakten ze een zware val, of ze raakten zo verward dat alleen blijven wonen onverantwoord werd.



Iedereen weet inmiddels dat de hele operatie de kwaliteit van de ouderenzorg geen goed heeft gedaan. Met lapwerk en financiële injecties wordt nu een zorgsector overeind gehouden waar we ooit trots op waren. Niet alleen ouderen maar ook zorgverleners hebben geleden. Zij holden van de ene reorganisatie naar de andere, werden opgescheept met loodzware taken. Bovendien kregen ze niet de waardering die zij verdienden, want het is vooral aan hen te danken dat de ouderenzorg nog functioneert.



De conclusie dat heel de operatie voor niets lijkt geweest, is heel wrang. Zij bewijst dat ingrepen als in de ouderenzorg zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Ook nu zal er niet alleen puin moeten worden geruimd. De vergrijzing is een dringende reden om de ouderenzorg zo te regelen dat behoud van kwaliteit en kostenbeheersing alsnog hand in hand gaan. Ondoordachte, te snel uitgevoerde plannen maken alleen maar slachtoffers, zeker als die niet leiden tot het resultaat waarvoor ze in gang zijn gezet.