Ouders doen aangifte van sexting op Apeldoornse school

De schoolleiding liet vanmiddag via een brief aan de ouders van leerlingen weten dat er zich het sextingincident heeft voorgedaan. Hierbij zijn seksueel getinte foto's en filmpjes zijn verspreid van leerlingen van de KSG.



De leerlingen gaan nog gewoon naar school en er zijn geen maatregelen tegen jongeren genomen, laat rector Clementine van den Berg weten. Het gaat om leerlingen uit de onderbouw, in de leeftijd van 12 tot 15 jaar oud.



,,De leerlingen zijn er erg van geschrokken, net als de schoolleiding'', vertelt Van den Berg. ,, We zijn volop bezig met het begeleiden van de direct betrokken leerlingen en de kinderen uit de klas waarin het is gebeurd.'' Door mensen van het zorgteam en de mentor worden er gesprekken gehouden met de klas, over hoe ze nu met elkaar verder gaan en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden. ,,Het belangrijkste is nu dat er rust komt voor alle leerlingen'', aldus de rector.