Oudste inwoner van Nederland viert 112e verjaardag

Geertje Kuijntjes uit Gorinchem is vandaag 112 jaar geworden. Kuijntjes leeft tegenwoordig in een verzorgingstehuis, maar woonde tot haar 105e zelfstandig. Eva Dansen, loco-burgemeester van Gorinchem, bracht een bezoek aan de oudste inwoner van Nederland. Ook ontving zij een brief van de koning en koningin.