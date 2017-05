Overheid harkt miljoenen binnen met onverzekerde stilstaande auto's

Volgens het onderzoek heeft de wet het oorspronkelijke doel, om het aantal onverzekerde auto's te verminderen, maar beperkt bereikt. Dat aantal is dan wel flink gedaald, van 250.000 naar 50.000 voertuigen, maar een groot deel daarvan is niet meer in gebruik. Het gaat om auto's die al sinds 1980 al niet meer op de weg komen, klusbrommers of voertuigen die al jaren geleden zijn gesloopt. ,,Mensen vergeten het kenteken te schorsen of af te melden bij de RDW en krijgen een boete", vertelt Frederik. ,,Maar om beroep aan te tekenen, moet je de boete eerst betalen."



Dat gesloopte voertuigen ook nog worden beboet, komt doordat het kenteken nog in het register staat van de RDW. Zonder bewijs van sloop of verkoop mag de RDW de auto niet uit het register halen, waardoor de boetes en aanmaningen op blijven stapelen.