'PAI overweegt hoger bod op Refresco'

Refresco, producent van onder meer Wicky-limonade, liet gisteren weten dat het een overnamevoorstel van 1,4 miljard euro van PAI had afgeslagen . Het bedrijf zag in dat voorstel geen basis voor gesprekken of nader onderzoek. Het nieuwe bod zou volgens de bronnen ruim 1,6 miljard euro waard zijn.

PAI heeft naar verluidt nog geen definitief besluit genomen en kan ook afzien van een nieuw bod. De investeringsmaatschappij is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties. Mogelijk kunnen ook andere partijen interesse hebben in Refresco, stellen de ingewijden verder.

PAI zou in 2015 ook al in de markt zijn geweest voor Refresco, dat daarop koos voor een beursgang in Amsterdam. Destijds zei topman Hans Roelofs dat alleen een beursnotering Refresco kon helpen aan de kapitaalinjectie die nodig was om zijn groeiambities waar te maken. De opbrengst werd gebruikt om schulden af te lossen of te herfinancieren, zodat financiële ruimte ontstond voor een reeks overnames.