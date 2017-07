Pakketje kapot? Lelystadse bezorger laat zien hoe dat komt

Rob Vallei, eigenaar van de Jumbo-supermarkt, heeft over de gang van zaken melding gemaakt bij PostNL. ,,Ik moet eerst zeggen dat we heel tevreden zijn over de partijen die bij ons post en pakketten komen brengen en halen. En zoals het hier op de video gebeurt, dat is niet zoals wij gewend zijn.



,,Ik snap heel goed dat mensen er niet vrolijker van worden als ze dit zien'', zegt Vallei verder. ,,Ik kan niet inschatten of er schade door is ontstaan, maar ik weet wel dat ik het graag heel anders zie. Uit de reactie die wij van PostNL hebben gekregen heb ik er alle vertrouwen in dat ze deze kwestie voortvarend oppakken.''